Boliden : dans le vert sur un relèvement de broker

12/11/2018 | 13:50

Boliden prend 1,1% sur l'OMX avec le soutien d'UBS qui relève sa recommandation sur le titre de la compagnie minière de 'neutre' à 'achat' ainsi que son objectif de cours de 230 à 240 couronnes suédoises.



'La macroéconomie demeure volatile, mais les moteurs pour le cuivre et le zinc s'améliorent, et les risques des investissements pour Boliden sont pleinement pris en compte dans le cours de Bourse, créant un rapport rendement-risque attractif', explique le broker.



