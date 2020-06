Boliden : Morgan Stanley n'est plus à 'surpondérer' 0 09/06/2020 | 15:52 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Morgan Stanley dégrade son conseil sur le titre du groupe minier et métallurgique scandinave Boliden de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours ajusté de 230 à 240 couronnes suédoises, dans une note sectorielle.



'Les actions minières et métallurgiques européennes ont rebondi vigoureusement depuis leurs points bas, laissant derrière elles certains traînards', souligne le broker, qui voit des opportunités de rattrapage pour des titres comme Glencore.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter. 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur BOLIDEN AB 15:52 BOLIDEN : Morgan Stanley n'est plus à 'surpondérer' CF 15:02 BOLIDEN : en retrait avec une dégradation de broker CF Recommandations des analystes sur BOLIDEN AB 15:52 BOLIDEN : Morgan Stanley n'est plus à 'surpondérer' CF

Graphique BOLIDEN AB Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine