Boliden : bien orienté sur un relèvement de broker

06/09/2019 | 13:09

Boliden avance de 2,4% sur l'OMX, avec le soutien de Morgan Stanley qui relève son conseil de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 213 à 232 couronnes suédoises, sur le titre du groupe minier et métallurgique scandinave.



Dans sa note de recherche, l'intermédiaire financier juge que 'la valorisation de Boliden semble de plus en plus attrayante par rapport à ses pairs sur la base des prix de métaux et des taux de changes actuels'.



'Avec un rendement de free cash-flow de 9%, un levier financier bas et des investissements en déclin, nous voyons des perspectives accrues pour des retours aux actionnaires plus élevés dans le cadre d'une allocation de capital solide', poursuit-il.



