Bolloré : 'tendance reste porteuse sur l'Afrique' selon Oddo

13/09/2019 | 11:49

Bolloré a publié hier des résultats semestriels qui sont supérieurs aux attentes d'Oddo. L'EBIT du groupe ressort à 732 ME au 1er semestre alors qu'Oddo tablait sur 680 ME.



Le bureau d'analyses confirme son opinion Achat sur le titre avec un objectif de cours mis à jour à 4,8 E (contre 5 E).



Oddo estime que la tendance reste porteuse sur l'Afrique et reste convaincus que le groupe est idéalement positionné pour tirer profit d'opération de consolidation dans la commission de transport.



' La tendance en Afrique est bien meilleure, tant en logistique que dans les ports. Sur la base de ces indications nos attentes sont globalement inchangées. Nous tablons notamment sur une croissance organique de 1% pour Bolloré T&L et sur une progression de son EBIT, avec un effet de levier sur la base des investissements passées (EBIT de 543 ME vs 511 ME en 2018) ' indique Oddo.



' Les capacités des ports africains du groupe vont fortement s'accroitre ces 3 prochaines années et permettre de répondre à la demande grandissante. Nous tablons sur une marge de 9.7% en 2021 (contre 8.5% en 2018) et une forte hausse de la génération de cash consécutive ' rajoute le bureau d'études.



