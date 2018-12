BOLLORE : Bolloré SA

Communiqué de presse - 12 décembre 2018

Après la mise en examen le 25 avril 2018 de deux de ses dirigeants et donc de manière purement mécanique, la holding Bolloré SA a été mise en examen ce jour pour les mêmes motifs et sans aucun élément nouveau.

La holding Bolloré SA, qui n'est en rien concernée par les faits objets de l'investigation, a décidé d'exercer un recours afin d'être mise hors de cause.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BOLLORE via Globenewswire