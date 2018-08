BOLLORE : Résultats du premier semestre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du premier semestre 2018 () Le 31 août 2018

Bonnes performances des activités du Groupe Bolloré

au 1er semestre 2018









Chiffre d'affaires : 10 869 millions d'euros, +7 % à périmètre et change constants (+54 % en données publiées, incluant 6 460 millions d'euros de Vivendi).



Bons résultats opérationnels de l'ensemble des secteurs : 544 millions d'euros (+33 %)



Bolloré Transport & Logistics : 266 millions d'euros en hausse de 4 % en données publiées et de 10 % à périmètre et taux de change constants, bénéficiant de la forte croissance des volumes.

Communication : 370 millions d'euros (+50 %) comprenant 6 mois de Vivendi en intégration globale (contre 2 mois au 1 er semestre 2017) et bénéficiant des bonnes performances de Vivendi (+26 % à périmètre et taux de change constants) dans ses principales activités : Universal Music Group, Groupe Canal + et Havas.

Stockage d'électricité : résultats en légère amélioration à -77 millions d'euros contre

-79 millions d'euros au 1er semestre 2017.



Résultat net : 605 millions d'euros contre 482 millions d'euros au 1er semestre 2017. Résultat net part du Groupe : 97 millions d'euros contre 330 millions d'euros au 1er semestre 2017 qui intégrait un profit de 232 millions d'euros consécutif à l'intégration globale de Vivendi.







Plus-value de cession des titres Ubisoft : 1 216 millions d'euros dont 1 160 millions d'euros comptabilisés directement en capitaux propres chez Vivendi ( ).



Endettement net : 5 649 millions d'euros contre 4 841 millions d'euros au 31 décembre 2017, correspondant au renforcement de la participation du Groupe dans Vivendi. Gearing : 20 %.











Acompte sur dividende : 0,02 euro par action, payable en espèces ou en actions (détachement

7 septembre 2018, mise en paiement 4 octobre 2018).

Résultats du premier semestre 2018









Le Conseil d'administration de Bolloré, réuni le 31 août 2018, a arrêté les comptes du premier semestre 2018.











Chiffre d'affaires en progression de 54 % par rapport au premier semestre 2017 (7 % à périmètre et taux de change constants) :







A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du premier semestre 2018 s'élève à 10 869 millions d'euros en hausse de 7 % :







progression des activités transport et logistique grâce à la croissance de la commission de transport et de la logistique (+12 %), qui bénéficie de l'augmentation générale des volumes aériens et maritimes traités, et Bolloré Africa Logistics, (+11 %) grâce à la forte croissance des terminaux portuaires (TICT, Abidjan Terminal, Congo Terminal, Conakry Terminal et Bénin Terminal) ;

hausse de 20 % du chiffre d'affaires de la logistique pétrolière, principalement grâce à la hausse des prix des produits pétroliers ;

progression des activités communication (+3 %), attribuable principalement à Vivendi qui bénéficie de la croissance d'Universal Music Group (+6,8 %)() et de Groupe Canal+ (+1,3 %)(3).



En données publiées, le chiffre d'affaires est en hausse de 54 %, compte tenu de 3 558 millions d'euros de variations de périmètre, principalement liées à l'intégration de Vivendi( ), et de - 424 millions d'euros d'effets de change.















EBITDA( ) du 1er semestre 2018 : 1 195 millions d'euros, +58 % | Résultat opérationnel : 544 millions d'euros, +33 %







Le résultat opérationnel du Groupe s'établit à 544 millions d'euros en progression de 33 % par rapport au premier semestre 2017 :







progression des activités transport et logistique : +4 % en données publiées et +10 % à taux et périmètre constant, grâce à la bonne marche des terminaux portuaires et, à la croissance des volumes dans la commission de transport ;

croissance du résultat de la logistique pétrolière qui bénéficie d'effets stock favorables ;

dans le secteur communication, très bonnes performances des principales activités de Vivendi : Universal Music Group (+24 %) (3), du Groupe Canal+ (+28 %) (3) et Havas (+5%) (3)) ;

dépenses maitrisées de l'activité Stockage d'Electricité et Solutions dans le contexte de la résiliation du service Autolib'.



















Résultat net du 1er semestre 2018 : 605 millions d'euros contre 482 millions d'euros au 1er semestre 2017







Le résultat financier s'établit à 377 millions d'euros contre 178 millions d'euros au premier semestre 2017. Il intègre principalement la réévaluation des titres Spotify (+ 456 millions d'euros) et des titres Ubisoft

(+56 millions d'euros), le solde de la plus-value Ubisoft (1 160 millions d'euros chez Vivendi) étant comptabilisé directement en capitaux propres. En 2017, le résultat financier intégrait 232 millions d'euros de mise à la juste valeur des titres Vivendi dans le cadre du changement de méthode de consolidation.



La part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles ressort à 19 millions d'euros contre 46 millions d'euros au premier semestre 2017, impactée par la baisse des résultats des plantations du Groupe Socfin dans un contexte de baisse des matières premières, et de la participation dans Mediobanca qui, malgré une année record, enregistre une provision pour dépréciation de la valeur de mise en équivalence de 32 millions d'euros.



Compte tenu de ces éléments et après prise en compte de -335 millions d'euros d'impôts (comprenant en 2018,

6 mois de Vivendi en intégration globale dont -114 millions d'euros d'impôts différés relatifs à la réévaluation de Spotify), le résultat net consolidé s'établit à 605 millions d'euros, contre 482 millions d'euros au premier semestre 2017. Le résultat net part du Groupe ressort à 97 millions d'euros contre 330 millions d'euros au premier semestre 2017, qui intégrait un profit de 232 millions d'euros consécutif à l'intégration globale de Vivendi.











Endettement net : 5 649 millions d'euros | Capitaux propres : 28 508 millions d'euros







L'endettement net s'élève à 5 649 millions d'euros avant la prise en compte des sommes restantes à percevoir au titre de la cession d'Ubisoft et de Fnac-Darty (768 millions d'euros). Les capitaux propres s'établissent à

28 508 millions d'euros (31 091 millions d'euros au 31 décembre 2017), soit un ratio d'endettement net sur fonds propres ( gearing ) de 20 % contre 16 % à fin 2017.



La liquidité du Groupe( ) représente un montant disponible non tiré d'environ 2,3 milliards d'euros à fin juin 2018.







Acompte sur dividende : 0,02 euro par action







Le Conseil d'administration de Bolloré a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,02 euro par action, identique à celui de l'an dernier, payable en espèces ou en actions.

Le détachement de l'acompte interviendra le 7 septembre 2018 et le paiement ou la livraison des actions seront effectués le 4 octobre 2018.







Le prix de souscription de l'option du dividende en action est fixé à 3,64 euros et la période de souscription s'étendra du 7 septembre 2018 au 25 septembre 2018. Les actions émises porteront jouissance à partir du 1er janvier 2019.























Structure du Groupe :



Vivendi - renforcement de la participation dans Vivendi En février 2018, le Groupe Bolloré, a exercé 21,4 millions d'options d'achat d'actions Vivendi représentant 1,7 % du capital de Vivendi, au prix d'exercice moyen de 16,57 euros préalablement fixé en octobre 2016, soit un montant de 354 millions d'euros. A l'issue de cet exercice, le Groupe Bolloré détient encore 13,3 millions d'options d'achat donnant droit à autant d'actions Vivendi, exerçables à tout moment à un prix d'exercice moyen de 21,10 euros jusqu'au 25 juin 2019 ; Par ailleurs, au cours du premier semestre 2018, la Compagnie de Cornouaille a acquis sur le marché environ 61 millions d'actions Vivendi représentant 4,9 % du capital pour un montant de 1,3 milliard d'euros et a franchi à la hausse le seuil des 25 % du capital de Vivendi . Depuis le début du mois d'août, la Financière de Larmor (détenue à 100 % par Bolloré) a acquis environ 0,8 % supplémentaire pour environ 200 millions d'euros.



Fnac Darty( ) Le 16 janvier 2018, Vivendi a conclu une opération de couverture afin de protéger la valeur de sa participation de 11 % dans le capital de Fnac Darty. Le 2 juillet, Vivendi a opté pour un dénouement par livraison d'actions qui est intervenu le 10 juillet. Le 12 juillet, Vivendi a reçu le règlement de 267 millions d'euros correspondant au cours de couverture de 91 euros par action, pour un investissement initial, en mai 2016, de 159 millions d'euros, soit 54 euros par action.







Ubisoft(8) Le 20 mars 2018, Vivendi a annoncé la cession de la totalité de sa participation de 27,27 % dans Ubisoft au prix de 66 euros par action pour un montant de 2 milliards d'euros soit une

plus-value de 1,2 milliard d'euros( ). Vivendi a encaissé 1,5 milliard d'euros, le solde de

0,5 milliard d'euros restant à encaisser au titre de la vente à terme.























Chiffres clés consolidés de Bolloré

(en millions d'euros) 1er semestre 2018 1er semestre 2017* Variation Chiffre d'affaires 10 869 7 041 54% EBITDA 1 195 754 58% Amortissements et provisions (651) (345) 89% Résultat opérationnel 544 409 33% Dont MEE opérationnelles (1) 15 38 (61%) Résultat financier 377 178 112% Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non-opérationnelles 19 46 (59%) Impôts (335) (151) - Résultat net 605 482 25% Résultat net part du Groupe 97 330 (71%) Minoritaires 508 152 233% Flux net de trésorerie de l'activité 426 459 (34) Investissements industriels nets (451) (451) 1 Investissements financiers nets (205) (70) (135) 30 juin 2018 31 décembre 2017* Variation (M€) Capitaux propres 28 508 31 091 (2 583) dont part du groupe 9 388 10 430 (1 042) Endettement net (2) 5 649 4 841 807 Gearing (3) 20% 16% -

Liquidité : au 30 juin 2018 le montant disponible non tiré(4) est d'environ 2 300 millions d'euros.

(1) Chez Vivendi essentiellement Telecom Italia au 30/06/2017. Participation dans Telecom Italia reclassée en mise en équivalence non opérationnelle au 30/06/18

(2) Endettement net de Vivendi avant sommes restantes à percevoir au titre d'Ubisoft et Fnac Darty (768 M€)

(3) Gearing : ratio endettement net / fonds propres

(4) Hors Vivendi et hors Havas

(*) Données de décembre et juin 2017 retraitées, voir paragraphe « Comparabilité des comptes »

Évolution du chiffre d'affaires par activité au 1er semestre

(en millions d'euros) 1er semestre 1er semestre 1er semestre Croissance Croissance 8 2017 (1) 2017 * publiée organique Transport et Logistique 2 947 2 643 2 755 7% 11% Logistique Pétrolière 1 260 1 052 1 059 19% 20% Communication (Vivendi, Havas, Médias, Télécoms)(2) 6 488 6 324 3 066 112% 3% Stockage d'Electricité et Solutions 161 145 149 8% 11% Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 13 12 12 15% 15% Total chiffre d'affaires Groupe Bolloré 10 869 10 175 7 041 54% 7%

à périmètre et change constants Contribution de Vivendi sur les 6 mois du 1er semestre 2018 soit 6 460 M€ contre, au 1er semestre 2017, 2 mois de Vivendi et 6 mois d'Havas,

soit 3 041 M€ .

(*) Données de décembre et juin 2017 retraitées, voir paragraphe « Comparabilité des comptes »

Les valeurs présentées sont exprimées en millions d'euros et arrondies à la décimale la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Évolution du chiffre d'affaires par trimestre

(en millions d'euros) 1er trimestre 2ème trimestre 2018 2017 (1) 2017 * 2018 2017 (1) 2017 * Transport et Logistique 1 457 1 321 1 387 1 490 1 322 1 368 Logistique Pétrolière 670 580 584 590 472 475 Communication (Vivendi, Havas, Médias, Télécoms) 3 122 3 043 531 3 366 3 281 2 535 Stockage d'Electricité et Solutions 79 70 73 83 74 76 Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 7 6 6 6 5 5 Total chiffre d'affaires Groupe Bolloré 5 333 5 020 2 581 5 536 5 155 4 460

à périmètre et change constants

(*) Données de décembre et juin 2017 retraitées, voir paragraphe « Comparabilité des comptes »

Les valeurs présentées sont exprimées en millions d'euros et arrondies à la décimale la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Résultat opérationnel par activité

(en millions d'euros) 1er semestre 2018 1er semestre

2017 * Variation Bolloré Transport & Logistics 266 256 4% Transport et Logistique (1) 255 246 4% Logistique Pétrolière 11 10 17% Communication (Vivendi, Havas, Médias, Télécoms) (2) 370 247 50% Stockage d'Electricité et Solutions (77) (79) - Autres (Actifs Agricoles, Holdings) (1) (16) (14) - Total résultat opérationnel Groupe Bolloré 544 409 33% % CA 5,0% 5,8% -81 bps

Avant redevances de marque Bolloré Intégrant, en 2018, 6 mois de Vivendi en intégration globale, soit 384 M€ (contre, en 2017, 2 mois de Vivendi en intégration globale et 4 mois en mise en équivalence opérationnelle et 6 mois d'Havas, soit 261,3 M€)



(*) Données de décembre et juin 2017 retraitées, voir paragraphe « Comparabilité des comptes »

La présentation détaillée des résultats est disponible sur www.bollore.com.

Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d'examen limité sera émis après vérification du rapport semestriel d'activité.

Comparabilité des comptes

Nouvelles normes appliquées au 1er janvier 2018

IFRS 15 - « Produit des activités ordinaires tiré des contrats conclus avec des clients » Pas d'impact significatif sur le chiffre d'affaires et sur les résultats opérationnels consolidés Néanmoins Bolloré a choisi d'appliquer ce changement de norme comptable à l'exercice 2017 rendant ainsi les données présentées au titre du S1 2017 comparables.

IFRS 9 - « Instruments financiers » Conformément à la norme, choix de classification des titres en juste valeur par résultat ou par capitaux propres avec retraitement dans le bilan d'ouverture au 1er janvier 2018. Impact significatif sur le résultat net du S1 2018 :



La plus-value de 1 216 M€ réalisée par Vivendi lors de la cession de la participation dans Ubisoft le 20 mars 2018 n'a pu être reconnue en résultat qu'à hauteur de 56 M€ (correspondant à la réévaluation de la participation entre le 1er janvier et le 20 mars 2018).

Selon l'ancienne norme IAS 39, elle aurait été comptabilisée en totalité dans le compte de résultat du S1 2018.

Évolution du périmètre de consolidation Vivendi est consolidé en intégration globale depuis le 26 avril 2017, soit 6 mois au 30 juin 2018 et 2 mois au 30 juin 2017. Elle était auparavant mise en équivalence. Les travaux relatifs à la reconnaissance des actifs et passifs de Vivendi en juste valeur ont été finalisés au premier semestre 2018, conformément à la norme IFRS 3 - Regroupement d'entreprises. Les comptes 2017 ont été retraités pour prendre en compte les effets de l'allocation définitive. Havas a été cédé en juillet 2017 à Vivendi et est consolidé au S1 2018 dans Vivendi.



Devises Par rapport au S1 2017, l'euro s'est apprécié vis-à-vis des principales devises.



S1 2018 S1 2017 Variation USD 1,21 1,08 (12%) GPB 0,88 0,86 (2%) JPY 131,60 121,70 (8%) ZAR 14,89 14,31 (4%) NGN 436,10 337,70 (29%) CDF 1 954,00 1 455,00 (34%)

États de passage 2017 Comptes de résultat retraités décembre 2017 et juin 2017



En millions d'euros 1er semestre 2017

Publié 1er semestre 2017

Retraité En millions d'euros Décembre 2017

Publié Décembre 2017

Retraité Chiffre d'affaires 7 055,9 7 041,2 Chiffre d'affaires 18 325,2 18 290,4 Résultat opérationnel 442,7 409,0 Résultat opérationnel 1 123,9 1 115,1 Résultat financier 177,9 177,9 Résultat financier 118,8 118,8 Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles 45,6 45,6 Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles 115,5 115,5 Impôts sur les résultats (161,1) (150,5) Impôts sur les résultats 723,3 699,5 Résultat net consolidé 505,2 482,0 Résultat net consolidé 2 081,5 2 048,9 Résultat net consolidé, part du Groupe 333,2 329,6 Résultat net consolidé, part du Groupe 699,4 695,0 Intérêts minoritaires 171,9 152,4 Intérêts minoritaires 1 382,1 1 353,9 Résultat net part du Groupe par action (en euros, hors titres d'auto-contrôle) Résultat net part du Groupe par action (en euros, hors titres d'auto-contrôle) - de base 0,11 0,11 - de base 0,24 0,24 - dilué 0,11 0,11 - dilué 0,24 0,24

Bilan actif et passif retraités 31 décembre 2017 et 1er janvier 2018

Actif - en millions d'euros 31 décembre 2017

Publié 1er janvier 2018

Retraité Passif - en millions d'euros 31 décembre 2017

Publié 1er janvier 2018

Retraité Goodwill 14 459,6 13 988,0 Capitaux propres 31 857,9 31 078,5 Immobilisations incorporelles et corporelles 13 399,3 13 039,6 Dette financière nette 4 841,4 4 841,4 Titres MEE et actifs financiers 14 829,5 14 721,3 Provisions 2 289,6 2 289,8 Total Actif 42 688,4 41 748,9 Impôts différés nets 1 703,0 1 608,4 BFR net et autres 1 996,4 1 930,7 Total Passif 42 688,4 41 748,9



Données de décembre et juin 2017 retraitées, voir paragraphe « Comparabilité des comptes » Montants publiés dans les comptes de Vivendi Données publiées par Vivendi à taux de change et périmètre constants. Contribution de Vivendi sur les 6 mois du 1er semestre 2018 soit 6 460 M€ contre, au 1er semestre 2017, 2 mois de Vivendi et 6 mois d'Havas, soit 3 041 M€. EBITDA = RO- dotations aux amortissements et provisions opérationnelles (incluant la part du résultat net des sociétés mises en équivalence opérationnelles). Hors Havas et hors Vivendi En incluant l'emprunt des titres portant sur 2,7 % du capital et le solde des options d'achat qui représente 1 % du capital Non consolidé Presque intégralement comptabilisée directement en capitaux propres

