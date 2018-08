BOLLORE : forte hausse du résultat opérationnel semestriel, la Communication en soutien

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bolloré a généré au premier semestre un résultat net part du groupe de 97 millions d’euros contre 330 millions d’euros, un an plus tôt. Les comptes du groupe diversifié intégraient l’année dernière un profit de 232 millions d’euros consécutif à l’intégration globale de Vivendi. Bolloré a précisé que la plus-value de cession des titres Ubisoft s’est élevée à 1,216 milliard d’euros, dont 1,16 milliard d’euros comptabilisés directement en capitaux propres chez Vivendi. Le résultat opérationnel s’est, lui, élevé à 544 millions d’euros en progression de 33 %.Il a été soutenu par l'activité Communication (Vivendi, Havas, Médias, Télécoms), dont le résultat opérationnel a bondi de 50% à 370 millions d'euros. Bolloré Transport & Logistics a vu le sien progresser de 4% à 266 millions d'euros. Stockage d'Electricité et Solutions a pour sa part enregistré une perte opérationnelle de 77 millions contre -79 millions au premier semestre 2017.Le chiffre d'affaires a atteint 10,869 milliards d'euros, en hausse de 7 % à périmètre et change constants. Il a bondi de 54 % en données publiées, incluant 6,460 milliards d'euros de Vivendi.Le groupe affiche un ratio d'endettement net sur fonds propres (gearing) de 20 % contre 16 % à fin 2017.