BOLLORE : légère croissance de l'activité au premier trimestre grâce à UMG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 de Bolloré est en progression de 5 % à 5,966 milliards d’euros. A périmètre et taux de change constants, il a augmenté de 1%. Sur cette base, le holding a été confronté à un recul de 5 % à 1,39 milliard de l’activité transport et logistique qui a été pénalisée par la baisse du trafic aérien et dans une moindre mesure par un ralentissement du maritime, ainsi que par la perte du terminal de Douala au Cameroun. Hors perte de Douala, l’activité de concessions portuaires est en croissance.L'activité du groupe a aussi été pénalisée par un repli de 6 % de l'activité logistique pétrolière en raison de la baisse des prix des produits pétroliers, bien que les volumes vendus soient en légère hausse.Bolloré fait en revanche état de la progression des activités communication (+4 % à 3,7 milliards d'euros) portée essentiellement par la croissance de Universal Music Group (+13 %) et du groupe Canal+ (+1 %).Enfin, il a enregistré la progression de l'activité stockage d'électricité et systèmes (+3 %) principalement grâce à la croissance des divisions batteries, terminaux spécialisés et Polyconseil." A ce stade, l'impact de la crise du Covid-19 sur les activités du Groupe Bolloré reste limité ", a indiqué la société. Dans un contexte des marchés du fret aérien et maritime toujours difficiles depuis la 2ème partie de l'année 2019, les activités de transport et logistique bénéficient actuellement de frets exceptionnels liés à la crise sanitaire qui compensent en partie le ralentissement des flux habituels.Le chiffre d'affaires de l'activité communication (Vivendi) est peu impacté par les conséquences du Covid-19 dont l'impact est variable selon les activités du groupe et les zones géographiques où il s'opère.Le groupe souligne disposer de capacités de financement importantes. Au 31 mars 2020, les liquidités du groupe, lignes confirmées non tirées et placements liquides, s'élèvent à 2,5 milliards d'euros au niveau de Bolloré, et atteignent 9,6 milliards d'euros en incluant Vivendi.Par ailleurs, Bolloré a peu de tombées en 2020, seuls 5% des crédits tirés et non tirés confirmés du groupe s'amortissant cette année. Bolloré a d'ores et déjà renouvelé en avril 2020 un financement de 150 millions d'euros pour 4 ans et prolongé fin mars 2020 la maturité de son crédit syndiqué de 1,3 milliard d'euros jusqu'en 2025.Enfin, l'offre publique d'achat simplifiée sur les titres Blue Solutions non détenus par Bolloré SE sera financée par une ligne de crédit dédiée à l'offre.