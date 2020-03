BOLLORE : ; les comptes 2019 pénalisés par des dépréciations dans l'électricité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bolloré (+4,41% à 2,60 euros) participe au rebond du marché au lendemain de l’annonce de résultats 2019 marqués par des dépréciations exceptionnelles de 319 millions d’euros. Elles portent principalement sur les actifs voitures électriques, batteries ancienne génération et autopartage, dans le cadre du redéploiement stratégique dans les batteries, les bus et le stationnaire.Le résultat net part du groupe a ainsi progressé de seulement 1% à 237 millions d'euros tandis que l'Ebita a augmenté de 0,2% de 1,634 milliard d'euros.Déjà publié, le chiffre d'affaires de la holding est de 24,843 milliards d'euros, en croissance de 3% à périmètre et change constants.Le conseil d'administration de la société proposera un versement de dividende de 0,06 euro par action (dont 0,02 euro déjà versé en 2019) à la prochaine assemblée des actionnaires. Celui-ci est stable par rapport à l'exercice précédent et sera uniquement payable en espèces.L'endettement net de la structure au 31 décembre 2018 est de 8,72 milliards contre 4,882 milliards un an plus tôt. La holding précise que cette hausse est liée aux investissements et aux rachats d'action de Vivendi.Bolloré a également annoncé son projet d'offre publique alternative simplifiée sur Blue Solutions, suivie d'un retrait obligatoire. Il propose 17 euros par action, à comparer avec un cours d'introduction de 14,50 euros en 2013. La parité proposée serait de 4,5 actions Bolloré pour une action Blue Solutions.Cette opération interviendrait dans le cadre du repositionnement stratégique du spécialiste de la fabrication de batteries dans les bus et le stationnaire, et pour des raisons d'économies et de simplification (coût d'une société cotée, intégration fiscale, …).Bolloré détient 77,9% de Blue Solutions et Bolloré Participations, 17,6 %. Au total, cette opération représenterait un montant maximum de 110 millions d'euros si tous les actionnaires choisissaient un paiement en espèces, et 29 millions d'actions Bolloré, soit moins de 1 % du capital de Bolloré, si tous optaient pour un paiement en actions.