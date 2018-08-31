Bollore : Recul du résultat net au S1, comparatif 2017 défavorable

31 août (Reuters) - Bollore:
* CHIFFRE D'AFFAIRES : 10 869 MILLIONS D'EUROS, +7 % À
PÉRIMÈTRE
ET CHANGE CONSTANTS (+54 % EN DONNÉES PUBLIÉES, INCLUANT 6 460
MILLIONS D'EUROS DE VIVENDI).
* RÉSULTATS OPÉRATIONNELS DE L'ENSEMBLE DES SECTEURS : 544
MILLIONS D'EUROS (+33 %)
* BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS : 266 MILLIONS D'EUROS EN
HAUSSE
DE 4 % EN DONNÉES PUBLIÉES ET DE 10 % À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE
CHANGE CONSTANTS
* COMMUNICATION : 370 MILLIONS D'EUROS (+50%) COMPRENANT 6
MOIS DE
VIVENDI
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 97 MILLIONS D'EUROS CONTRE
330
MILLIONS D'EUROS AU 1 (ER)SEMESTRE 2017 QUI INTÉGRAIT UN PROFIT
DE 232 MILLIONS D'EUROS CONSÉCUTIF À L'INTÉGRATION GLOBALE DE
VIVENDI.
* PLUS-VALUE DE CESSION DES TITRES UBISOFT : 1 216 MILLIONS
D'EUROS DONT 1 160 MILLIONS D'EUROS COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN
CAPITAUX PROPRES CHEZ VIVENDI
* ACOMPTE SUR DIVIDENDE : 0,02 EURO PAR ACTION
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(Rédaction de Paris)