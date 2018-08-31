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Bollore : Recul du résultat net au S1, comparatif 2017 défavorable

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31/08/2018 | 17:46

31 août (Reuters) - Bollore:

* CHIFFRE D'AFFAIRES : 10 869 MILLIONS D'EUROS, +7 % À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS (+54 % EN DONNÉES PUBLIÉES, INCLUANT 6 460 MILLIONS D'EUROS DE VIVENDI).

* RÉSULTATS OPÉRATIONNELS DE L'ENSEMBLE DES SECTEURS : 544 MILLIONS D'EUROS (+33 %)

* BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS : 266 MILLIONS D'EUROS EN HAUSSE DE 4 % EN DONNÉES PUBLIÉES ET DE 10 % À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

* COMMUNICATION : 370 MILLIONS D'EUROS (+50%) COMPRENANT 6 MOIS DE VIVENDI

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 97 MILLIONS D'EUROS CONTRE 330 MILLIONS D'EUROS AU 1 (ER)SEMESTRE 2017 QUI INTÉGRAIT UN PROFIT DE 232 MILLIONS D'EUROS CONSÉCUTIF À L'INTÉGRATION GLOBALE DE VIVENDI.

* PLUS-VALUE DE CESSION DES TITRES UBISOFT : 1 216 MILLIONS D'EUROS DONT 1 160 MILLIONS D'EUROS COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES CHEZ VIVENDI

* ACOMPTE SUR DIVIDENDE : 0,02 EURO PAR ACTION Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
BOLLORÉ -1.58%4.124 Cours en temps réel.-7.46%
VIVENDI -0.45%22.35 Cours en temps réel.0.13%
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CA 2018 22 722 M
EBIT 2018 1 839 M
Résultat net 2018 412 M
Dette 2018 3 443 M
Rendement 2018 1,91%
PER 2018 26,77
PER 2019 20,95
VE / CA 2018 0,69x
VE / CA 2019 0,63x
Capitalisation 12 154 M
Graphique BOLLORÉ
Durée : Période :
Bolloré : Graphique analyse technique Bolloré | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BOLLORÉ
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 5
Objectif de cours Moyen 4,50 €
Ecart / Objectif Moyen 7,4%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Vincent Marie Claude Bolloré Chairman & Chief Executive Officer
Cyrille Bolloré Vice Chairman, Chief Operating Officer & MD
Cédric de Bailliencourt Vice Chairman & Chief Financial Officer
Céline Merle-Béral Director
Hubert Fabri Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
BOLLORÉ-7.46%14 247
AP MOLLER-MAERSK-6.96%31 463
HAPAG-LLOYD AG10.03%7 568
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD-38.70%5 816
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LTD-32.85%4 034
MITSUI OSK LINES LTD-21.07%3 289
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