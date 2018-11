Bollore : United Way - 22 patrons français s'engagent contre le décrochage scolaire

COMMUNIQUE DE PRESSE

22 patrons français s'engagent contre le décrochage scolaire

United Way L'Alliance lance son programme Défi Jeunesse dans une trentaine établissements d'éducation prioritaire

Nanterre, le 9 novembre 2018 - Ce jour, au collège Paul Eluard de Nanterre, l'association United Way L'Alliance (UWA) a officiellement lancé le programme Défi Jeunesse dans une trentaine établissements d'éducation prioritaire.

A l'occasion de ce lancement, les 22 chefs d'entreprises ayant déjà rejoint l'association United Way L'Alliance appellent à amplifier la mobilisation pour atteindre l'objectif de 15 000 jeunes accompagnés contre le décrochage scolaire à l'horizon 2020.

Défi Jeunesse est un des programmes phares d'UWA qui accompagne les élèves tout au long de leur parcours scolaire, de la 6 ème à la Terminale. Ce programme propose aux collégiens, en complément du travail mené par les équipes des établissements partenaires et en lien direct avec elles, l'acquisition de savoir-faire et de savoir-être, la découverte de métiers, la rencontre avec des professionnels engagés aux profils et parcours divers, le développement de talents extra-scolaires et des mentorats collectifs et individuels.

Au jour le jour, Défi Jeunesse est un programme innovant qui…

• …mobilise et fait travailler ensemble les acteurs du territoire que sont les entreprises, les collaborateurs bénévoles, les établissements scolaires, leurs équipes éducatives et pédagogiques, les associations et institutions autour du même objectif.

• …intègre des actions de bien-être pour travailler à la fois sur les savoir-faire et les savoir-être, tout en garantissant une cohérence entre les différents contenus proposés.

• …accompagne les jeunes sur toute la durée de leur parcours scolaire, avec leur insertion professionnelle en ligne de mire, qu'elle soit généraliste, technique ou professionnelle.

« Après le succès de la version pilote testée dans 2 collèges l'année dernière, le programme Défi Jeunesse se déploie dans 26 nouveaux établissements pour l'année scolaire 2018-2019 », a déclaré Patrick Pouyanné, Président de United Way L'Alliance. « Au nom de toute l'association et de nos partenaires, je me réjouis de la mobilisation et des efforts de tous pour démultiplier ces actions innovantes pour nos jeunes. Je suis fier de l'enthousiasme suscité par les programmes de notre association, qui accompagnent plus de 7 000 jeunes, issus de 30 établissements d'éducation prioritaire, avec le soutien de 30 associations et 22 entreprises. »

A propos de l'association United Way L'Alliance :

United Way L'Alliance a pour vocation de co-construire des programmes grâce auxquels les acteurs privés, publics, associatifs et solidaires s'engagent pour répondre collectivement aux enjeux prioritaires des territoires. L'association agit avec et en complément de l'Education nationale, en inscrivant ses programmes sur la durée avec une mesure systématique de leur impact social.

A propos du collège Paul Eluard :

Situé à Nanterre à proximité du secteur de La Défense, le collège Paul Eluard est un établissement classé Réseau d'Education Prioritaire (REP). Grâce à l'engagement de son

Principal, Aristide Adeikalam et son équipe pédagogique, un pilote du programme Défi Jeunesse auprès de 88 élèves de 6ème a pu être lancé en 2017.

