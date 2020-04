Bolloré: la baisse du trafic aérien et des prix du pétrole a pesé sur les revenus au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat Bolloré a publié lundi un chiffre d'affaires en hausse de 1% à périmètre et taux de change constants au titre du premier trimestre 2020, malgré un recul de ses activités de logistique pétrolière et de transport & logistique du fait de la crise sanitaire du coronavirus.

Au cours du premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 5,97 milliards d'euros, contre 5,91 milliards d'euros à la même période un an plus tôt, en hausse de 5% en données publiées. A périmètre et taux de change constants, la croissance est ressortie à 1%.

L'activité transport & logistique a accusé une baisse organique de 5% de ses revenus, à 1,39 milliard d'euros, en raison "du recul du chiffre d'affaires de la commission de transport et de la logistique, pénalisé par la baisse des volumes aériens", a indiqué Bolloré dans un communiqué. La pandémie de Covid-19 a entraîné l'arrêt du trafic aérien dans la plupart des pays depuis plusieurs semaines.

Le chiffre d'affaires de la division logistique pétrolière a reculé de 6% en données organiques, à 631 millions d'euros, pénalisé par la baisse des prix des produits pétroliers, également provoquée par la crise sanitaire.

La branche communication du conglomérat, qui inclut notamment Vivendi, a toutefois vu son chiffre d'affaires croître de 4% en organique et de 12% en données publiées, à 3,87 milliards d'euros. Elle a surtout bénéficié de la progression des ventes d'Universal Music Group (UMG).

Le chiffre d'affaires de l'activité stockage d'électricité et solutions a augmenté 3% en données organiques, pour s'établir à 65 millions d'euros.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

