Bolloré : publie des résultats en hausse au S1, tirés par la branche Communication

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié dans le transport, la logistique et les médias Bolloré a publié jeudi des résultats en hausse au premier semestre, portés par la croissance du chiffre d'affaires de ses principales activités, dont la branche Communication et la division Transport et Logistique.

Le résultat net, part du groupe, s'est établi à 149 millions d'euros, contre 97 millions au premier semestre 2018. Le résultat net total pour les six premiers mois de 2019 est de 530 millions d'euros contre 605 millions d'euros sur la même période en 2018 "qui bénéficiait de la forte revalorisation des titres Spotify", a précisé le groupe dans un communiqué.

Le résultat opérationnel s'est amélioré à 732 millions d'euros, contre 544 millions au premier semestre 2018. Le résultat opérationnel ajusté a cru à 919 millions d'euros, contre 702 millions d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a atteint 11,78 milliards d'euros, en hausse de 8% en données publiées et de 4% à taux de change et périmètre constants.

La division Communication a vu son chiffre d'affaires croître sur un an de 14% à données publiées et de 7% à périmètre et taux de change constants pour atteindre 7,35 milliards d'euros. Cette hausse est "attribuable à Vivendi qui bénéficie de la forte croissance d'UMG (+19%)", a indiqué Bolloré. Le résultat opérationnel ajusté de la branche Communication a atteint 718 millions d'euros au premier semestre de 2019, contre 542 millions d'euros un an plus tôt.

La branche Transport et Logistics de Bolloré a vu son résultat opérationnel ajusté progresser de 16% à périmètre et taux de change constants, à 309 millions d'euros, tandis que son chiffre d'affaires a cru de 0,2% en organique, à 2,97 milliards d'euros.

La branche Stockage d'électricité et Solution a accusé une perte opérationnelle de 81 millions contre une perte de 83 millions un an plus tôt.

Bolloré a par ailleurs annoncé le versement d'un acompte sur dividende de 0,02 euro par action, identique à celui de l'an dernier, payable en espèces ou en actions. Le détachement de l'acompte interviendra le 19 septembre 2019 et le paiement ou la livraison des actions seront effectués le 17 octobre 2018.

