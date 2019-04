Bolloré : publie un chiffre d'affaires en croissance organique de 4% au 1er trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié dans le transport, la logistique et les médias Bolloré a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 4% à périmètre et taux de change constants, malgré un recul de l'activité de logistique pétrolière.

Au cours du premier trimestre 2018, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 5,69 milliards d'euros, contre 5,49 milliards d'euros à la même période un an plus tôt, en hausse de 7% en données publiées.

L'activité transport et logistique a enregistré une hausse organique de 2% de son chiffre d'affaires, à 1,48 milliard d'euros, en raison "des bonnes performances des terminaux portuaires et de la croissance des activités logistiques sur tous les continent", a indiqué Bolloré dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires de la division logistique pétrolière a reculé de 1%, tant en publié qu'en organique, à 641 millions d'euros, pénalisé par une baisse des volumes vendus en raison notamment de conditions climatiques défavorables.

La branche communication du conglomérat, qui inclut notamment Vivendi et l'activité télécoms, a vu son chiffre d'affaires croître de 6% en organique et de 11% en données publiées, à 3,46 milliards d'euros. Elle a bénéficié de la progression d'Universal Music Group (UMG) qui a enregistré une hausse de 28 % des revenus liés aux abonnements et au streaming et de 21% des ventes physiques de musique.

Le chiffre d'affaires de l'activité stockage d'électricité et solutions a chuté 16%, pour s'établir à 75 millions d'euros, contre 90 millions d'euros un an plus tôt.

"Vivendi poursuit le processus d'ouverture du capital d'UMG", a rappelé par ailleurs Bolloré, avec pour objectif de "céder jusqu'à 50 % du capital à un ou plusieurs partenaires susceptibles d'accélérer le développement et d'accroître la valorisation d'UMG".

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS DE BOLLORE:

http://www.bollore.com/fr-fr/presse/communiques

Agefi-Dow Jones The financial newswire