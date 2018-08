Bolloré : résultat net de 605 ME au 1er semestre 2018

31/08/2018 | 18:01

Le groupe annonce un Chiffre d'affaires en progression de 54% par rapport au premier semestre 2017 (7 % à périmètre et taux de change constants). A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du premier semestre 2018 s'élève à 10 869 millions d'euros en hausse de 7%.



Le résultat opérationnel du Groupe s'établit à 544 millions d'euros en progression de 33 % par rapport au premier semestre 2017.



Le résultat net consolidé s'établit à 605 millions d'euros, contre 482 millions d'euros au premier semestre 2017. Le résultat net part du Groupe ressort à 97 millions d'euros contre 330 millions d'euros au premier semestre 2017, qui intégrait un profit de 232 millions d'euros consécutif à l'intégration globale de Vivendi.



Le Conseil d'administration de Bolloré a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,02 euro par action, identique à celui de l'an dernier, payable en espèces ou en actions.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.