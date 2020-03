Bolloré : revenus en hausse de 8% en 2019, veut retirer Blue Solutions de la cote

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié dans le transport, la logistique et les médias Bolloré a annoncé jeudi que son résultat net part du groupe s'était inscrit à 237 millions d'euros en 2019, en progression de 1%.

Le chiffre d'affaires de 2019 s'est pour sa part établi à 24,84 milliards d'euros, en hausse de 8% en données publiées et de 3% à périmètre et change constants.

L'exercice a été caractérisé par une "très bonne marche opérationnelle des activités transport et communication" mais aussi marqué par des dépréciations exceptionnelles - de 319 millions d'euros - portant principalement sur les actifs voitures électriques, batteries ancienne génération et autopartage, "dans le cadre du redéploiement stratégique dans les batteries, les bus et le stationnaire", a indiqué le conglomérat dans un communiqué.

C'est dans ce contexte que le résultat opérationnel ajusté (EBITA) est ressorti à 1,63 milliard d'euros, en hausse de 0,2%. Hors éléments exceptionnels, l'EBITA a progressé 20%.

Selon un consensus réalisé par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net de 259 millions d'euros.

Au titre de 2019, Bolloré proposera un dividende 0,06 euro par action, identique à celui versé au titre de 2018 et payable uniquement en espèces.

Le groupe a profité de la publication de ses résultats pour annoncer un projet d'offre publique alternative simplifiée sur sa filiale de stockage d'électricité Blue Solutions, suivie d'un retrait obligatoire.

Dans le cadre du "repositionnement stratégique de Blue Solutions dans les bus et le stationnaire, et pour des raisons d'économies et de simplification (coût d'une société cotée, intégration fiscale, ...)", Bolloré souhaite, à l'occasion de cette offre d'achat au prix de 17 euros, réaliser un retrait obligatoire de Blue Solutions et proposer, pour les actionnaires qui voudraient rester associés au groupe, une alternative sous forme d'échange contre des actions Bolloré. La parité proposée serait de 4,5 actions Bolloré pour une action Blue Solutions, a précisé le conglomérat diversifié.

Le capital de Blue Solutions, qui a été introduite en Bourse en 2013, est actuellement réparti entre Bolloré (77,9%), Bolloré Participations (17,6%) et le public (4,5%).

En 2017, Blue Solutions avait fait l'objet d'une offre publique d'achat simplifiée au prix de 17 euros. Bolloré s'était alors engagé à réaliser une nouvelle offre en 2020 au même prix dans l'hypothèse où le cours de l'action Blue Solutions demeurerait inférieur à 17 euros. Jeudi, elle a clôturé à 16,75 euros.

