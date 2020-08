Bolloré : gagne 2,5%, résultats supérieurs aux attentes

03/08/2020 | 10:25

Le titre gagne près de 2,5% ce matin après la publication de ses résultats vendredi. Le groupe a publié des résultats du 1er semestre 2020 un peu supérieurs aux attentes d'Oddo.



' Cette publication reflète une bonne tenue des activités de logistique avec une croissance organique de 1% au T2 (vs -8% attendu), portée par la Commission de transport dans l'aérien mais aussi une bonne résistance de l'activité portuaire en Afrique (hors perte du contrat de Douala) ' indique le bureau d'analyses.



' Le groupe a souligné une amélioration des volumes qui devrait se poursuivre tout au long de l'année, selon nous. Nous estimons que 2020 devrait permettre au groupe d'atteindre une marge en nette hausse pour Bolloré T&L (10.2% contre 9.8% en 2019) d'une part sous l'effet d'une croissance de l'activité portuaire au S2 et d'autre part grâce à un strict contrôle des coûts (baisse des investissements) ' rajoute l'analyste.



Oddo table dorénavant sur une baisse de l'activité de 2,5% en 2020 (contre -7% précédemment). ' Notre prévision de résultat net 2020 est revue en hausse sous l'effet de la réévaluation des titres Spotify et Tencent Music '.



