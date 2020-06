lister - TORO je viens détudier le graphe de HG, je te donne mon avis et si après avoir vérifier tu peu me donner le tien ce serai super .



tracés S et R

R : sur le plus haut du 14 /01 et du 24 /01 j'arrive dans l'axe du cours du 11/02 ET sous le cours du 13/02 qui devin un support et une parallèle comme support en partant du cours du 6/02 et du 5/05 et puis en traçant une droite dans l'axe des cours du 8/02 et du

6/02 qui devient une résistance et je trace maintenant une parallèle dans l'axe du cours d'aujourd'hui qui deviens support pour un canal haussier et ce qui me fait pensée que ce nouveau support peut servir pour un rebond éventuel pour un rebond je ne sais pas si je suis bien clair ,mais j'espère .



A +