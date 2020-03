BME : les autorités espagnoles valident l'offre de SIX

27/03/2020 | 12:47

Le groupe financier suisse SIX annonce ce vendredi avoir reçu l'autorisation du régulateur de marché espagnol CNMV, concernant son offre publique d'achat sur Bolsas y Mercados Espanoles, l'opérateur de la Bourse de Madrid.



Au cours de son offre, valable 43 jours, les actionnaires de BME peuvent apporter leurs actions et recevoir 33,40 euros par action en cash, précise SIX.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.