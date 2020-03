Euronext jette l'éponge et laisse la Bourse de Madrid à SIX

Zurich (awp) - Euronext s'avoue vaincu dans le dossier Bolsas y Mercados Españoles ("BME"). L'exploitant des Bourses de Paris, Amsterdam ou encore Bruxelles renonce à proposer une offre pour la reprise de la place madrilène, laissant le champ libre aux groupe zurichois SIX, selon un communiqué publié lundi.

Après analyse, le groupe financier néerlandais est arrivé à la conclusion qu'une offre concurrente à celle de SIX "ne serait pas compatible avec la création de valeur et un rendement adéquat du capital investi" pour ses actionnaires, soit reviendrait à payer un prix trop élevé pour BME.

"Euronext est convaincu des solides bénéfices industriels qu'une combinaison entre BME et Euronext apporterait aux marchés de capitaux espagnols, et plus largement européens", affirme le groupe amstellodamois.

Au mois de novembre, Euronext avait annoncé être "en discussion" avec le conseil d'administration de la place espagnole.

L'opérateur boursier abandonne la compétition six jours après que son concurrent zurichois Six Group a obtenu l'approbation du gouvernement espagnol pour "l'acquisition de 100% du capital de BME".

L'opérateur suisse avait fait en novembre une offre de rachat d'un montant de 2,84 milliards d'euros.

La transaction est désormais soumise à l'approbation du gendarme espagnol de la Bourse, la CNMV.

Une fois cette autorisation obtenue, ce seront les actionnaires de BME qui décideront en dernière instance s'ils vendent ou non leurs actions au prix proposé.

fr/afp/rp