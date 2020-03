L'autorité espagnole des marchés autorise le rachat de la Bourse de Madrid par SIX

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV), le régulateur des marchés espagnol, a annoncé jeudi qu'elle autorisait l'offre d'achat de SIX Group sur Bolsas y Mercados Españoles (BME), l'opérateur de la Bourse de Madrid.

SIX Group a pris acte de ce feu vert et indiqué qu'il entendait mener à bien l'opération. Le groupe suisse a précisé que le prix de son offre serait diminué du dividende versé par BME le 30 décembre et de celui que la société doit distribuer le 8 mai prochain, dans le cas où l'offre publique ne serait pas conclue à cette date.

Par ailleurs "bien que SIX n'ait pas encore pris de décision, le futur ratio de distribution des dividendes de BME devrait diminuer", a précisé le groupe dans un communiqué.

SIX avait annoncé le 18 novembre dernier son intention de déposer une offre publique d'achat en numéraire sur BME au prix de 34 euros par action. L'opérateur de la Bourse de Zurich avait alors indiqué qu'il espérait conclure l'opération avant la fin du premier semestre 2020.

De son côté, Euronext a affirmé qu'il se réservait la possibilité de lancer une offre concurrente sur l'opérateur espagnol dans le cadre de sa stratégie de consolidation des marchés de capitaux en Europe. Euronext a tenu des discussions avec le conseil d'administration de BME en novembre dernier.

Selon le droit des marchés espagnol, le groupe a jusqu'à cinq jours avant la clôture de l'offre de SIX pour lancer une offre concurrente.

