Les dirigeants de SIX intègrent le conseil d'administration de BME

Zurich (awp) - Le groupe SIX a confirmé vendredi la nomination de plusieurs de ses dirigeants dans le conseil d'administration de l'espagnol BME, dont il a récemment fait l'acquisition.

Jos Dijsselhof et Daniel Schmucki, respectivement directeur général (CEO) et financier (CFO) du prestataire de services financiers ont été "unanimement désignés " par cooptation par le conseil d'administration de BME. M. Dijsselhof a par ailleurs été élu au comité de rémunération et M. Schmucki à celui d'audit.

Ils remplaceront les administrateurs démissionnaires Juan March Juan et Santos Martínez-Conde, qui représentaient au conseil l'ex-actionnaire Corporación Financiera Alba, précise BME dans un communiqué.

Dans une note distincte, le groupe madrilène a également annoncé la nomination de Marion Leslie, responsable de l'information financière de SIX, et de Belén Romana - administratrice de Banco Santander - comme indépendante, ainsi que la réélection des sortants Javier Hernani et David Jiménez-Blanco.

BME a annoncé la semaine dernière la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour le 30 juillet afin de valider ces nominations et ramener le nombre minimum d'administrateurs à 6 (9) et leur nombre maximum à 9 (15).

Sollicité par AWP, l'opérateur de la Bourse suisse a indiqué qu'il communiquerait "en temps voulu" d'éventuels changements au sein de son propre conseil d'administration.

