SIX Group contrôle désormais 93,16% de la Bourse espagnole

Zurich (awp) - SIX Group, l'opérateur de la Bourse suisse, s'est félicité jeudi de la réussite de son OPA sur son homologue madrilène Bolsas y Mercados (BME), dont elle a acquis 93,16% du capital social.

La combinaison des deux entités crée le troisième plus grand groupe d'infrastructure du marché financier en Europe et le dixième au plan mondial en termes de revenus, selon un communiqué.

Cette transaction représente 77,9 millions d'actions à un prix de 32,98 euros par titre, soit au total 2,56 milliards d'euros (2,75 milliards de francs suisses).

Fin mars, Euronext avait fait savoir qu'il s'avouait vaincu dans le dossier BME. L'exploitant des Bourses de Paris, Amsterdam ou encore Bruxelles avait renoncé à proposer une offre pour la reprise de la place madrilène, laissant le champ libre à SIX.

Le groupe zurichois se targue d'un élargissement de sa position géographique, d'une extension de la gamme de produits et de services, et d'une amélioration de l'offre au niveau des infrastructures techniques et des informations sur les marchés financiers.

SIX, qui bénéficie d'une note "A+" de Standard & Poor's, affirme être solidement capitalisé et disposer de facilités de financement suffisantes pour financer la transaction en espèces comme prévu.

Credit Suisse, Alantra et Santander ont oeuvré comme conseillers financiers de la transaction, tandis que Linklaters a travaillé comme conseiller juridique.

md/rp/buc