Madrid (awp/sda/reu) - L'Espagne a autorisé le rachat de la Bourse de Madrid, BME, par l'exploitant de la place boursière zurichoise SIX. La finalisation de la transaction dépend cependant des actionnaires de BME qui doivent encore donner leur feu vert.

SIX compte acquérir sa concurrente espagnole pour 2,8 milliards d'euros. Cette opération, la plus importante depuis sa fondation, pourrait permettre à SIX de disputer la place numéro 3 en Europe à la Bourse allemande.

reuters/sda/lk