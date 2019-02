Données financières ($) CA 2018 16 488 M EBIT 2018 985 M Résultat net 2018 262 M Dette 2018 6 240 M Rendement 2018 0,13% PER 2018 16,50 PER 2019 31,48 VE / CA 2018 0,61x VE / CA 2019 0,53x Capitalisation 3 770 M Prochain événement sur BOMBARDIER, INC. 14/02/19 Année 2018 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 3,41 $ Ecart / Objectif Moyen 122% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Alain M. Bellemare President, Chief Executive Officer & Director Pierre Beaudoin Executive Chairman John Di Bert Chief Financial Officer & Senior Vice President François Caza Chief Engineer & VP-Product Development-Aerospace Ernest Jeffrey Hutchinson Chief Information Officer