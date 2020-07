Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** VENDREDI 10 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS/BERLIN - 10h30 Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel organisent une visioconférence avec leurs homologues serbe et kosovar pour contribuer à la relance des relations entre les deux pays des Balkans PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée INDICATEURS ÉCONOMIQUES WASHINGTON - 14h30 Prix à la production / juin LUNDI 13 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne pour préparer le Conseil européen des 17 et 18 juillet. PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée MILWAUKEE, Wisconsin - Convention nationale du Parti démocrate jusqu'au 16 juillet. MARDI 14 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Cérémonie d'hommage place de la Concorde en remplacement du traditionnel défilé militaire pour la fête nationale. Intervention prévue du président Emmanuel Macron. TOKYO - Réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (1re journée) INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - Balance commerciale / juin BERLIN - 08h00 Inflation (définitif) / juin - 11h00 Indice ZEW du sentiment économique / juillet LONDRES - 08h00 Estimation du PIB sur 3 mois glissants / mai WASHINGTON - 14h30 Prix à la consommation / juin SOCIÉTÉS NEW YORK - JPMorgan Chase & Co , Citigroup , Wells Fargo / résultats du T2 MERCREDI 15 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Réouverture de Disneyland Paris TOKYO - Communiqué de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) OTTAWA - 16h00 Décision de politique monétaire de la Banque du Canada WASHINGTON - 20h00 Livre beige de la Réserve fédérale INDICATEURS ÉCONOMIQUES WASHINGTON - 14h30 Indice d'activité "Empire State" juillet - 15h15 Production industrielle / juin SOCIÉTÉS PARIS - ADP / trafic juin JEUDI 16 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - 08h00 Immatriculations automobiles en Europe / juin FRANCFORT - Conseil des gouverneurs de la BCE, décision sur les taux à 13h45, conférence de presse à 14h30 INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - PIB / T2 - Production industrielle, ventes au détail, investissement / juin WASHINGTON - 14h30 Ventes au détail / juin - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 11 juillet - 14h30 Indice d'activité "Philly Fed" / juillet SOCIÉTÉS BRUXELLES - Date-butoir pour la décision de la Commission européenne concernant le projet d'acquisition par le français Alstom des activités de construction ferroviaire du canadien Bombardier NEW YORK - Bank of America / résultats du T2 (avant Bourse) - Netflix / résultats du T2 VENDREDI 17 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - Conseil européen (jusqu'au 18 juillet) réunissant les dirigeants de pays membres de l'UE qui tenteront de s'accorder sur un plan de relance de 750 milliards d'euros et sur le prochain budget commun. INDICATEURS ÉCONOMIQUES BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (définitif) / juin WASHINGTON - 16h00 Indice de confiance de l'université du Michigan (1re estimation) / juillet ------------------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français (Rédaction de Paris)