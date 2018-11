Bombardier : Akiem commande 33 locomotives

09/11/2018 | 11:42

Bombardier Transport annonce ce jour avoir reçu une commande d'Akiem, loueur de locomotives, portant sur la livraison de 33 locomotives Traxx.



'L'acquisition des 33 locomotives est évaluée à près de 112 millions d'euros (128 millions de dollars US) au prix catalogue. Ces nouvelles commandes portent sur des locomotives Traxx MS2 (multi système), Traxx AC3 (à courant alternatif) et Traxx DC3 (à courant continu)', précise Bombardier.



La livraison des locomotives est prévue de 2019 à 2021 au plus tard.





