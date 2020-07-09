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BOMBARDIER INC.

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Bombardier : Alstom propose des engagements à la CE en vue de l'acquisition de Bombardier Transport

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09/07/2020 | 08:41

9 juillet (Reuters) - ALSTOM SA:

* ANNONCE SON INTENTION DE PROPOSER DES ENGAGEMENTS À LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LE CADRE DE L'ACQUISITION DE BOMBARDIER TRANSPORT

* L'ACQUISITION DE BOMBARDIER TRANSPORT RESTE EN BONNE VOIE POUR UNE CLÔTURE PRÉVUE AU PREMIER SEMESTRE DE L'ANNÉE 2021

* TRANSFERT DE LA CONTRIBUTION DE BOMBARDIER TRANSPORT POUR LE TRAIN À TRÈS GRANDE VITESSE V300 ZEFIRO

* CESSION DU CORADIA POLYVALENT D'ALSTOM ET DU SITE DE PRODUCTION DE REICHSHOFFEN EN FRANCE

* CESSION DE LA PLATEFORME BOMBARDIER TALENT 3 ET DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION CORRESPONDANTES SITUÉES SUR LE SITE DE HENNIGSDORF EN ALLEMAGNE

* FOURNITURE D'UN ACCÈS À DES TIERS À CERTAINES INTERFACES ET PRODUITS DES DIFFÉRENTES UNITÉS DE SIGNALISATION EMBARQUÉE DE BOMBARDIER TRANSPORT ET DE SYSTÈMES DE GESTION DU CONTRÔLE DES TRAINS (TCMS) Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ALSTOM -0.14%42.86 Cours en temps réel.1.63%
BOMBARDIER INC. 0.00%0.435 Cours en différé.-77.46%
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Données financières
CA 2020 13 459 M - 11 854 M
Résultat net 2020 -952 M - -838 M
Dette nette 2020 8 133 M - 7 163 M
PER 2020 -1,60x
Rendement 2020 0,62%
Capitalisation 818 M 816 M 720 M
VE / CA 2019
VE / CA 2020 0,67x
Nbr Employés 53 900
Flottant 87,7%
Graphique BOMBARDIER INC.
Durée : Période :
Bombardier Inc. : Graphique analyse technique Bombardier Inc. | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BOMBARDIER INC.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 15
Objectif de cours Moyen 0,43 $
Dernier Cours de Cloture 0,32 $
Ecart / Objectif Haut 121%
Ecart / Objectif Moyen 34,4%
Ecart / Objectif Bas -42,8%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Éric Martel President, Chief Executive Officer & Director
Pierre Beaudoin Chairman
John Di Bert Chief Financial Officer & Senior Vice President
François Caza Chief Technology Officer
Ernest Jeffrey Hutchinson Chief Information Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
BOMBARDIER INC.-77.46%825
LOCKHEED MARTIN CORPORATION-10.05%99 069
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION-30.93%92 026
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION-11.48%50 756
GENERAL DYNAMICS CORPORATION-17.68%41 552
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.-16.79%36 197
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