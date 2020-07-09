Bombardier : Alstom propose des engagements à la CE en vue de l'acquisition de Bombardier Transport

9 juillet (Reuters) - ALSTOM SA:
* ANNONCE SON INTENTION DE PROPOSER DES ENGAGEMENTS À LA
COMMISSION EUROPÉENNE DANS LE CADRE DE L'ACQUISITION DE
BOMBARDIER TRANSPORT
* L'ACQUISITION DE BOMBARDIER TRANSPORT RESTE EN BONNE VOIE
POUR
UNE CLÔTURE PRÉVUE AU PREMIER SEMESTRE DE L'ANNÉE 2021
* TRANSFERT DE LA CONTRIBUTION DE BOMBARDIER TRANSPORT POUR
LE
TRAIN À TRÈS GRANDE VITESSE V300 ZEFIRO
* CESSION DU CORADIA POLYVALENT D'ALSTOM ET DU SITE DE
PRODUCTION
DE REICHSHOFFEN EN FRANCE
* CESSION DE LA PLATEFORME BOMBARDIER TALENT 3 ET DES
INSTALLATIONS DE PRODUCTION CORRESPONDANTES SITUÉES SUR LE SITE
DE HENNIGSDORF EN ALLEMAGNE
* FOURNITURE D'UN ACCÈS À DES TIERS À CERTAINES INTERFACES
ET
PRODUITS DES DIFFÉRENTES UNITÉS DE SIGNALISATION EMBARQUÉE DE
BOMBARDIER TRANSPORT ET DE SYSTÈMES DE GESTION DU CONTRÔLE DES
TRAINS (TCMS)
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(Gdansk Newsroom)