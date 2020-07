Bombardier : Alstom propose des engagements à la CE en vue de l'acquisition de Bombardier Transport

9 juillet (Reuters) - ALSTOM SA:

* ANNONCE SON INTENTION DE PROPOSER DES ENGAGEMENTS À LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LE CADRE DE L'ACQUISITION DE BOMBARDIER TRANSPORT

* L'ACQUISITION DE BOMBARDIER TRANSPORT RESTE EN BONNE VOIE POUR UNE CLÔTURE PRÉVUE AU PREMIER SEMESTRE DE L'ANNÉE 2021

* TRANSFERT DE LA CONTRIBUTION DE BOMBARDIER TRANSPORT POUR LE TRAIN À TRÈS GRANDE VITESSE V300 ZEFIRO

* CESSION DU CORADIA POLYVALENT D'ALSTOM ET DU SITE DE PRODUCTION DE REICHSHOFFEN EN FRANCE

* CESSION DE LA PLATEFORME BOMBARDIER TALENT 3 ET DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION CORRESPONDANTES SITUÉES SUR LE SITE DE HENNIGSDORF EN ALLEMAGNE

* FOURNITURE D'UN ACCÈS À DES TIERS À CERTAINES INTERFACES ET PRODUITS DES DIFFÉRENTES UNITÉS DE SIGNALISATION EMBARQUÉE DE BOMBARDIER TRANSPORT ET DE SYSTÈMES DE GESTION DU CONTRÔLE DES TRAINS (TCMS)