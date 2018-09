Bombardier : Biman Bangladesh Airlines commande trois Q400

10/09/2018 | 15:32

Bombardier Avions commerciaux annonce ce lundi que Biman Bangladesh Airlines (la compagnie aérienne nationale du Bangladesh) a fait l'acquisition de trois nouveaux biturbopropulseurs Q400.



Selon le prix courant de l'avion Q400, la valeur de cette commande s'élève à près de 106 millions de dollars américains. Les trois appareils viendront s'ajouter aux deux Q400 déjà exploités par Biman Bangladesh Airlines.



'Les économies d'un biturbopropulseur combiné à la performance de jet du Q400 présentaient la solution idéale aux activités de ligne court-courrier et long-courrier de Biman. Les opérateurs qui reviennent pour plus de commandes de Q400 confirment les avantages des caractéristiques uniques de cet avion', retient François Cognard, vice-président, Ventes, Asie-Pacifique.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.