Bombardier Transportation / Bombardier Transport et ENGIE signent un accord-cadre pour la prestation de services mondiaux intégrés de gestion d'installations et de maintenance de la production . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

La valeur de l'accord-cadre de cinq ans s'élève à 250 millions d'euros (290 millions de dollars US)

Groupe international d'énergie et de services soutient l'optimisation de l'efficacité et des couts sur plusieurs sites de Bombardier Transport en gérant les installations ainsi que la production et la maintenance des immeubles

Cet accord s'inscrit dans le contexte des efforts que Bombardier Transport continue de déployer pour atteindre ses objectifs de transformation de 2020 en mettant davantage l'accent sur les activités de base

BERLIN, 26 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENGIE, groupe international d'énergie et de services, a décroché un contrat international de cinq ans portant sur la prestation de services intégrés de gestion d'installations, de maintenance de la production et de projets à Bombardier Transport, chef de file mondial en technologie ferroviaire.

Le contrat, dont la valeur s'élève à environ 250 millions d'euros (290 millions de dollars US), prévoit que seront gérés par ENGIE tous les services de gestion des installations, d'entretien des immeubles et de maintenance de la production, ainsi que les services de nettoyage, de sécurité, de traiteur, de réception, de centre d'assistance et d'entretien des terrains pour les diverses installations industrielles de Bombardier Transport. Le groupe fournira aussi des projets de dépenses en immobilisations et des solutions de rendement énergétique.

Les services seront assurés à la fois pour des édifices existants et neufs, y compris dans des milieux manufacturiers. La mise en oeuvre se fera en plusieurs étapes à partir de juillet 2018. La prestation des services suivra immédiatement la conclusion fructueuse des ententes de services locaux. Le contrat sera géré de manière centralisée par l'équipe FM internationale d'Engie (EIFM), avec une prestation locale assurée par les entités de services nationaux d'ENGIE.

ENGIE utilisera aussi sa technologie de milieu de travail intelligent Engie DirectMD pour assurer la prestation des services et fournir de l'information de gestion claire et à jour, à la fois pour ENGIE et pour Bombardier Transport.

Jim Vounassis, chef de l'exploitation de Bombardier Transport, a commenté « ENGIE aidera Bombardier Transport à mieux se concentrer sur ses activités de base, tout en accroissant son efficacité, alors que l'entreprise continue de déployer des efforts pour atteindre ses objectifs de transformation de 2020. Les atouts d'ENGIE en matière d'énergie et de services, combinés à sa capacité de fournir des solutions pour nos installations partout dans le monde, nous permettront de relever les défis de notre entreprise tout en assurant un milieu de travail de grande qualité pour nos employés et en explorant ensemble de nouvelles occasions d'affaires ».

Wilfrid Petrie, chef de la direction d'ENGIE au Royaume-Uni, a ajouté, « Nous sommes enchantés d'avoir décroché ce contrat et nous avons hâte de collaborer avec Bombardier Transport à l'échelle internationale pour mettre à profit notre expertise intégrée en gestion d'installations et en énergie afin de l'aider à réaliser ses objectifs stratégiques. Les compétences et l'expérience de nos équipes dans l'ensemble du portefeuille compléteront celles qui existent déjà à Bombardier Transport de manière à assurer l'amélioration continue de la prestation des services ».

Judith Hartmann, Directrice Financière du Groupe ENGIE, a dit: «ENGIE est bien placé pour fournir des solutions de maintenance à valeur ajoutée et des services aux entreprises internationales. Ce nouveau partenariat illustre la capacité de nos équipes à fournir des solutions intégrées à nos clients partout dans le monde, et à s'adapter à leurs besoins spécifiques. »

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l'industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 39 850 personnes.

À propos d'ENGIE

ENGIE est un groupe international d'énergie et de services se concentrant sur trois activités principales; la production et l'approvisionnement en énergie, la gestion d'installations et la régénération. Globalement, ENGIE fournit des services de gestion d'installations, ainsi que des services associés, à un portfolio international comprenant les espaces de travail d'un nombre croissant de client industriels et commerciaux. ENGIE gère présentement plus de 140 m2 d'espace de travail à travers le monde, pour des clients tels qu'Imperial Tobacco et Mondelez International.

Nous permettons à nos clients de s'intégrer à un monde de plus en plus numérisé et efficace, et à plus faible empreinte carbone. Nos clients bénéficies de nos solutions de gestion d'installations intelligentes et énergétiquement efficaces, de la prestations de services efficaces et innovateurs, la transformation de quartiers à travers des projets de régénération et l'approvisionnement en énergie fiable, flexible et renouvelable. ENGIE améliore des vies grâce à de meilleurs conditions de vie et de travail. Nous aidons à équilibrer la performance et la responsabilité, permettant le progrès de manière harmonieuse. Globalement, le Groupe ENGIE emploi 150 000 personnes à travers le monde et à atteint des revenus de 65 milliards d'euro en 2017.

À propos de Bombardier

Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

