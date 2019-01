Bombardier : acquerra un programme d'aile d'avion de Triumph

24/01/2019 | 12:29

Le groupe Bombardier annonce ce jeudi la signature d'une entente finale portant sur l'acquisition des activités et actifs liés à la fabrication des ailes d'avions Global 7500 de Triumph.



'[Cette acquisition] renforcera la position de leader de Bombardier dans la fabrication d'aérostructures et assurera l'accélération de la production et le succès à long terme de l'avion d'affaires phare de Bombardier', commente le groupe canadien.



La clôture de cette acquisition est attendue pour le premier trimestre 2019. Son montant n'a pas encore été dévoilé.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.