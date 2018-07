Bombardier Inc. / Bombardier annonce des changements organisationnels au sein de son équipe de direction en Chine . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

MONTRÉAL, 25 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX:BBD.B) a annoncé aujourd'hui les changements suivants au sein de son équipe de direction en Chine.

Doug Cai est nommé président, Bombardier Aéronautique Chine à compter du 1er septembre 2018. Dans ce poste nouvellement créé, Doug Cai sera basé à Shanghai et travaillera en étroite collaboration avec les secteurs d'activité aéronautiques pour accélérer nos ventes d'avions commerciaux et d'avions d'affaires et développer d'autres occasions d'expansion dans toute la Chine en appui à notre stratégie de croissance.

« Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau Doug chez Bombardier, a déclaré Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier Inc. C'est un leader dynamique ayant une expérience approfondie du secteur aéronautique et ayant prouvé sa capacité à réussir. Cela en fait donc la personne idéale pour diriger nos efforts aéronautiques en Chine, un marché qui a des occasions de croissance considérables à offrir à Bombardier. »

Doug apporte à Bombardier plus de 20 ans d'expérience aéronautique et industrielle. Tout récemment, il était président pour la Chine de la division Pratt & Whitney de United Technologies. À ce poste, Doug était responsable de la mise en oeuvre de la stratégie de Pratt & Whitney pour les moteurs d'avions commerciaux et dirigeait les campagnes de vente de moteurs en Chine. Auparavant, Doug a occupé des postes de direction à responsabilités croissantes chez United Technologies. Avant de se joindre à United Technologies en 2005, Doug faisait partie de l'équipe de stratégie et de développement des affaires de Bombardier, menant plusieurs projets de coopération industrielle.

Bombardier a aussi annoncé la nomination de Jianwei Zhang au poste nouvellement créé de premier dirigeant de Bombardier Chine, et président de Bombardier Transport Chine. Jianwei occupait auparavant le poste de président, Bombardier Chine, et il a joué un rôle clé dans la mise en place de nombreuses coentreprises et de nombreux partenariats fructueux qui emploient aujourd'hui plus de 7 000 personnes et qui ont livré des milliers de trains à haute vitesse, trains de passagers, voitures de métro, locomotives ainsi que des solutions de propulsion et de signalisation à des villes dans toute la Chine.

« Compte tenu de sa vaste expérience, de son solide réseau de relations et de la capacité de leadership qu'il a démontrée, Jianwei Zhang est tout à fait qualifié pour s'acquitter de ces fonctions élargies, a poursuivi M. Bellemare. Dans ce nouveau rôle, Jianwei travaillera en étroite collaboration avec moi et mon équipe de direction pour formuler et mettre en oeuvre des stratégies s'appuyant sur nos solides assises en Chine et pour assurer la poursuite des liens étroits que nous avons avec les principaux responsables gouvernementaux et autres parties prenantes. Par ailleurs, Jianwei continuera aussi à diriger l'ensemble des activités de transport sur rail de Bombardier en Chine.

« Aujourd'hui, la Chine est un marché important pour Bombardier, a déclaré M. Bellemare. Au cours de la prochaine décennie, nous verrons des occasions de croissance incroyables à la fois dans le transport sur rail et dans l'aéronautique. Il est crucial que Bombardier ait une équipe de direction d'expérience, solide et talentueuse pour s'assurer de saisir ces occasions. Avec Jianwei et Doug, je suis convaincu que nous avons la bonne équipe. »

