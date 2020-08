Bombardier : annonce un contrat avec Trenitalia

11/08/2020 | 14:40

Hitachi Rail et Bombardier Transport annoncent ce mardi la signature d'un contrat avec Trenitalia, visant la fourniture de 23 trains à très grande vitesse Frecciarossa 1000 au nouvel exploitant ferroviaire Intermodalidad de Levante (ILSA).



L'ILSA est une coentreprise créée par Trenitalia et Operador Ferroviario de Levante SL.



'La valeur de ce contrat s'élève à 797 millions d'euros (943 millions de dollars US) et la participation des entreprises partenaires y sera d'environ 60 pour cent et 40 pour cent, respectivement', explique Bombardier.



