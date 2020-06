Bombardier : annonce une assemblée annuelle des actionnaires virtuelle

9 juin 2020 - Montréal Siège Social

Bombardier (TSX: BBD.B) a annoncé aujourd'hui qu'elle tiendra son assemblée annuelle des actionnaires 2020 (« Assemblée ») en format virtuel en raison de la poursuite des préoccupations de santé publique liées à la pandémie de COVID-19.

L'entreprise avait annoncé antérieurement dans son avis de convocation à l'Assemblée 2020 qu'en raison des conditions et des préoccupations de santé publique, elle tiendrait son Assemblée en un format hybride où les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés pourraient participer à l'Assemblée soit en personne soit en ligne sur Internet via une webdiffusion en direct. Toutefois, en raison de la poursuite des risques associés à la pandémie de COVID-19, l'entreprise a pris la décision d'adopter un pur format virtuel sans aucune participation en personne.

Bombardier accueillera donc tous les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés qui voudraient participer à l'Assemblée à le faire en ligne en se joignant à la webdiffusion en direct disponible à l'adresse https://web.lumiagm.com/122776078. Comme d'habitude, seuls les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés seront habilités à voter et à intervenir pendant l'Assemblée. Les actionnaires non inscrits, les invités et les représentants des médias pourront regarder l'Assemblée en ligne via la webdiffusion en direct disponible à partir du même lien.

Les instructions pour voter et pour participer à l'Assemblée en ligne, y compris celles pour soumettre des questions à la direction et au président du conseil d'administration de Bombardier, seront disponibles sur le site Web de l'entreprise et sur la plateforme de l'Assemblée en ligne. Bombardier encourage les actionnaires à voter et à soumettre leurs procurations avant l'Assemblée.