Bombardier : annonce une nouvelle nomination à son centre de services de Dallas

Bombardier Aviation a annoncé aujourd'hui la récente nomination de Marc Rivest au poste de directeur général de son centre de services de premier ordre à Dallas.

Membre dévoué de l'équipe de l'Expérience client de Bombardier Aviation depuis plus de vingt ans, M. Rivest a peaufiné son expérience de dirigeant en occupant plusieurs rôles opérationnels au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, ce qui en faisait le candidat de choix pour diriger le centre de services de premier ordre de Bombardier à Dallas.

« Je suis ravi de voir Marc diriger notre équipe du centre de services de Dallas et travailler à améliorer l'efficacité et le contrôle de la qualité de cet important établissement de service à la clientèle », a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président et directeur général, Expérience client, Bombardier Aviation. « Marc est centré sur ses objectifs de réduire les délais d'exécution pour les avions et d'accroître la satisfaction globale des clients, et je sais qu'il travaillera inlassablement à fournir la meilleure expérience de service pour nos clients. »

M. Rivest a occupé plusieurs rôles clés en contact avec les clients chez Bombardier, dont ceux de gestionnaire de comptes clients au Centre de finition Laurent-Beaudoin à Montréal; chef de service à notre Centre de finition de Montréal; chef de service de la Maintenance des avions d'occasion à Dallas; et tout récemment, chef de service des interventions sur le terrain pour la région de l'Ouest de l'Amérique du Nord et pour l'Amérique latine. De plus, il détient un diplôme en maintenance aéronautique, ayant commencé sa carrière en aviation comme technicien d'entretien d'aéronef, ce qui lui permet de comprendre les besoins essentiels de nos clients suivant une perspective unique.

Le centre de services de Dallas compte parmi les neuf établissements de service de calibre mondial du réseau de soutien de Bombardier Aviation, ayant assuré du travail d'expert en maintenance et en modifications de plus de 1 700 avions Learjet, Challenger et Global depuis 10 ans.

En 2020 seulement, l'établissement est resté occupé durant toute la crise de la COVID-19, effectuant cinq inspections majeures et cinq modifications clés comptant, entre autres, deux mises à niveau touchant la surveillance indépendante automatique avec diffusion radio (ADS-B) et une installation de la suite avionique Pro Line Fusion sur un avion Challenger 604.

Cette nomination stratégique clé vient renforcer l'engagement soutenu de Bombardier à fournir aux clients la meilleure expérience de service dans l'industrie de l'aviation d'affaires. Le réseau de soutien mondial de Bombardier, avec ses centres de services, ses équipes d'intervention mobile et son Centre de réponse à la clientèle, procure à ses clients des solutions après-vente efficaces, flexibles et créatives pour garder leurs avions prêts et disponibles.

Avec d'importants projets d'expansion de centres de services à Singapour, à Londres et en Floride, des améliorations continues de son offre de produits, ses équipes d'intervention mobile, ses services de pièces et plus encore, l'équipe de l'Expérience client de Bombardier continue de fournir l'expérience de soutien que les clients exigent et méritent.