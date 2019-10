Bombardier cède des actifs pour plus de 1 milliard de dollars

Londres (awp/afp) - Le groupe industriel canadien Bombardier a annoncé jeudi la vente à l'américain Spirit AeroSystems de ses activités aéronautiques à Belfast en Irlande du Nord ainsi qu'au Maroc et à Dallas pour plus d'un milliard de dollars, dette comprise.

Bombardier avait fait part en mai dernier de sa volonté de vendre ces actifs dans le cadre d'une large restructuration de cette branche au niveau mondial.

Dans un communiqué, Bombardier explique que l'américain va mettre la main sur ses activités à Belfast, où il assemble les ailes et une partie du fuselage d'un avion moyen-courrier, auparavant appelé C Series et devenu A220 depuis l'arrivée de l'avionneur européen Airbus dans ce programme.

Spirit AeroSystems va acquérir en outre les opérations de Bombardier à Casablanca au Maroc et une usine à Dallas aux Etats-Unis spécialisée dans la maintenance et les réparations.

Le prix payé comprend 500 millions de dollars en cash ainsi que 700 millions de dollars de dette. Le chiffre d'affaires des activités cédées atteint en 2019 autour d'un milliard de dollars.

Le puissant syndicat britannique Unite s'est félicité quant à lui que Bombardier ait choisi de vendre ces activités à "un groupe qui a d'excellents résultats dans l'aéronautique plutôt qu'à un fonds spéculatif court-termiste".

"Cette vente permet d'espérer un avenir positif pour les travailleurs de Bombardier en Irlande du Nord", complète-t-il. Le groupe canadien est l'un des principaux employeurs industriels en Irlande du Nord où ses effectifs dépassent 3.500 personnes.

Bombardier, également présent dans le ferroviaire et qui traverse une mauvaise passe financière depuis plusieurs mois, a décidé de regrouper l'ensemble de ses activités aéronautiques (avions d'affaires, régionaux et aérostructures) au sein d'une seule et unique entité nommée Bombardier Aviation, avec des opérations à Montréal, au Mexique et au Texas.

afp/jh