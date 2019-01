Bombardier : choisit Triumph pour des composants de nacelles

17/01/2019 | 15:00

Le groupe Triumph annonce avoir été choisi par Bombardier pour la fourniture de composants destinés aux nacelles de l'A320neo.



Triumph fournit actuellement des actionneurs d'ouverture de capot pour les A320neo équipés de moteurs CFM. Le groupe va maintenant concevoir et fabriquer des systèmes d'ouverture de capot et des tiges de maintien en position ouverte pour les nacelles.





