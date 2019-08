Bombardier : commande de 30 tramways pour la ville de Dresde

22/08/2019 | 16:09

Bombardier a annoncé jeudi avoir remporté un contrat de près de 200 millions d'euros pour la fourniture de 30 tramways à la ville de Dresde, en Allemagne de l'Est.



Le contrat, assorti d'un contrat de maintenance d'une durée de 24 ans, prévoit également une option portant sur 10 tramways supplémentaires et la prolongation pour huit années du contrat de service.



Les livraisons pour cette commande se dérouleront d'ici à octobre 2023.



