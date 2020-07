09/07/2020 | 11:54

Bombardier confirme son appui aux engagements d'Alstom. Ces engagements permettent de répondre aux préoccupations initiales de Bruxelles concernant le projet d'acquisition de Bombardier Transport par Alstom.



Ces engagements portent principalement sur la cession du Coradia Polyvalent d'Alstom et du site de production de Reichshoffen en France et la cession de la plateforme Bombardier TALENT 3 et des installations de production correspondantes situées sur le site de Hennigsdorf en Allemagne.



Les engagements proposés sont assujettis à l'approbation de la Commission européenne.



Bombardier réaffirme que la vente de Bombardier Transport à Alstom se déroule comme prévu pour être close au cours du premier semestre de 2021.



