Bombardier : contrat de 324 millions de dollars en Chine

Le groupe Bombardier annonce ce jour que Bombardier Sifang, co-entreprise de Bombardier avec CRRC Sifang en Chine, a conclu un contrat avec China Railway Corp (CRC) portant sur la fourniture de 120 voitures, destinées au réseau ferroviaire à grande vitesse du pays.



Ces 120 voitures seront assemblées en cinq rames de huit voitures et cinq rames de seize voitures, qui pourront circuler à 350 km/h. Elles devront être livrés entre le mois d'octobre et la fin de l'année.



La valeur totale de ce contrat s'élève à environ 2,2 milliards de yuans (soit 324 millions de dollars ou 280 millions d'euros).





