Bombardier : contrat de maintenance au Royaume-Uni

20/08/2019 | 12:29

Bombardier a annoncé mardi la signature d'un contrat de quelque 145 millions d'euros pour la maintenance de 27 trains moyenne distance desservant la région de l'est des Midlands, dans le centre de l'Angleterre.



Dans le cadre ce contrat d'une durée de trois ans, le groupe canadien assurera la maintenance d'une flotte composée de ses propres rames automotrices diesels-électriques de série 222, est-il précisé dans un communiqué.



Opérée par le néerlandais Abellio et le britannique Eversholt Rail, la franchise East Midlands Railway assure la liaison entre Londres et les principales villes de la région, dont Leeds et Sheffield.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.