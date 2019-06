Bombardier : contrat de métros avec Alstom à Hambourg

28/06/2019 | 12:19

Alstom, en consortium avec Bombardier, annonce qu'il fournira 32 métros DT5 supplémentaires à Hamburger Hochbahn pour un montant total de 186 millions d'euros, la part d'Alstom dans ce contrat s'élevant à plus de 100 millions.



Dans le cadre de ce contrat, le Français fournira la partie mécanique, les bogies et le système de freinage mécanique, tandis que le Canadien livrera l'équipement électrique ainsi que les systèmes de conduite, d'information des voyageurs et de contrôle des véhicules.



Les trains seront assemblés à Salzgitter (Basse-Saxe) et devraient entrer en service à partir de janvier 2021. 'Avec cette commande, nous aurons livré au total 163 véhicules à la ville de Hambourg' déclare Jörg Nikutta, directeur général d'Alstom en Allemagne et Autriche.



