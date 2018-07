Bombardier Transportation / Bombardier décroche un contrat pour fournir 396 voitures de métro MOVIA destinées aux lignes nord-sud et est-ouest de Singapour . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Nouvelle commande de 396 voitures de métro portant le nombre de véhicules MOVIA à Singapour à 672, ce qui en fait l'une des plus grandes flottes de métro de Bombardier au monde

Les deux lignes Mass Rapid Transit (MRT) de grande capacité totalisent 102 km et desservent 61 stations, avec un nombre de passagers combiné quotidien moyen de 1,8 million

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat avec la Land Transport Authority (LTA) de Singapour. Ce contrat comprend la fourniture de 396 voitures de métro BOMBARDIER MOVIA destinées au service passagers des lignes Mass Rapid Transit (MRT) nord-sud et est-ouest de grande capacité. La valeur du contrat s'élève à environ 827 millions de dollars de Singapour (607 millions de dollars US, 519 millions d'euros). Le contrat inclut une option pour des services de soutien à long terme, et si exercé par SMRT Corporation Ltd, le contrat total pourrait valoir jusqu'à 1,2 milliards de dollars de Singapour (881 millions de dollars US, 753 millions d'euros).

À propos de l'octroi de ce contrat, Laurent Troger, président de Bombardier Transport, a dit, « Le métro MOVIA a fait ses preuves. C'est une solution de mobilité de premier plan, hautement performante, conçue pour accroître la fiabilité du transport collectif dans les villes densément peuplées et en plein essor. Depuis plus de 20 ans, Bombardier est le partenaire de mobilité stratégique de la Land Transport Authority de Singapour, s'appuyant sur une feuille de route impeccable au chapitre de la qualité de la livraison, de la meilleure technologie du rail de sa catégorie et de l'excellence du service. Bombardier est fière de son importante contribution au réseau de transport collectif de Singapour et de son appui aux plans d'expansion ambitieux de la LTA qui prévoit faire passer son réseau ferroviaire à 360 km d'ici 2030 ».

Les voitures de métro modernes MOVIA intègrent les technologies de mobilité les plus avancées du monde, comme le système de propulsion et de contrôle BOMBARDIER MITRAC qui gère la circulation de l'information à bord des trains et dans les sous-systèmes, ainsi que les données entre le véhicule et l'infrastructure ferroviaire. Dans sa configuration de six voitures, la nouvelle commande de 396 voitures de métro porte à 672 le nombre de véhicules MOVIA à Singapour, ce qui en fait l'une des plus grandes flottes de métro de Bombardier au monde, et offrira une fiabilité accrue - une amélioration dont deux des lignes de grande capacité de la LTA ont bien besoin. Ensemble, les deux lignes, sur lesquelles les rames circulent sur terre et sous terre, totalisent 102 km et desservent 61 stations. Le nombre de passagers quotidien moyen s'élève à plus de 1,8 million.

Au cours des 20 dernières années, Bombardier a livré 276 voitures de métro MOVIA sans conducteur pour la ligne du centre-ville de Singapour et 13 voitures INNOVIAAPM 100 du système de navette automatisé destinées au système léger sur rail de Bukit Panjang (BPLRT). Plus tôt cette année, un nouveau contrat de remplacement d'actifs a été octroyé, visant la fourniture de 19 nouvelles voitures INNOVIA APM 300, la modernisation de 13 voitures APM 100 existantes, ainsi que la mise à niveau du système de signalisation pour 13 stations de la ligne du système léger sur rail de Bukit Panjang.

