Bombardier : deux avions certifiés par l'AESA

15/10/2019 | 16:06

Le groupe Bombardier annonce ce jour que ses avions Global 5500 et Global 6500 ont reçu la certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA).



Celle-ci leur permet d'être immatriculés dans un pays de l'Union européenne.



'Les avions feront leurs débuts en public le 22 octobre, dans l'aire d'exposition statique du salon et congrès de l'association nationale de l'aviation d'affaires des États-Unis (NBAA-BACE), à Las Vegas (Nevada)', précise Bombardier.



