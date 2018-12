Bombardier : en fort repli malgré les prévisions 2019

06/12/2018 | 16:35

Les actions de Bombardier sont en forte baisse après que le constructeur canadien d'avions et de trains ait publié ses prévisions pour 2019 et confirmé qu'il était toujours sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers pour 2020.



Lors de sa journée des investisseurs à New York, le groupe a déclaré qu'il visait un chiffre d'affaires d'au moins 18 milliards de dollars en 2019, ce qui représente une augmentation annuelle d'environ 10% par rapport aux prévisions de 2018.



La société basée à Montréal a déclaré que la croissance devrait être tirée par le lancement commercial de l'avion Global 7500, son carnet de commandes ferroviaire et l'accent mis davantage sur les services après-vente. La rentabilité devrait augmenter plus vite que les ventes, a ajouté Bombardier.



Les investisseurs n'ont pas été convaincus par ces annonces. Les actions de Bombardier est en baisse de 5% à la Bourse de Toronto jeudi.



