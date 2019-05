Bombardier : favori pour une commande à 1,2 milliard d'euros

28/05/2019 | 15:55

Le groupe canadien Bombardier annonce être le favori d'un appel d'offres portant sur la construction et la fourniture d'un nouveau système de monorail au Caire, en Égypte, dans le cadre d'un contrat qui pourrait valoir 1,2 milliards d'euros.



En plus du contrat de conception et de construction, le constructeur de trains basé à Montréal pourrait remporter un contrat d'exploitation et de maintenance d'une valeur potentielle d'environ 1,1 milliard d'euros. Ce projet prévoit la livraison d'un système de monorail de 54 km reliant un nouveau quartier administratif à l'est du Caire, ainsi qu'une deuxième ligne de 42 km.



Bombardier réaliserait le projet en partenariat avec deux sociétés égyptiennes, Orascom Construction et Arab Contractors. L'attribution de cette commande est sujette à une confirmation finale, précise le groupe.





