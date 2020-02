Bombardier : flux de trésorerie positifs pour 2020 mais une perte trimestrielle.

L'accord, qui donne à Airbus une part de 75% et à la province canadienne du Québec une part de 25% dans le programme d'avion de ligne A220, permet à Bombardier d'éviter des investissements futurs d'environ 700 millions de dollars. Bombardier recevra environ 600 millions de dollars d'Airbus, ce qui l'aidera à augmenter ses flux de trésorerie, qui étaient négatifs de 1,20 milliard de dollars en 2019.

La perte de la société avant intérêts et impôts s'est élevée à 1,70 milliard de dollars au cours du quatrième trimestre qui s'est terminé le 31 décembre, contre un bénéfice de 342 millions de dollars un an plus tôt, en partie à cause des charges liées à certains contrats ferroviaires en Europe. Bombardier a également déclaré qu'elle a enregistré une charge de 1,6 milliard de dollars en 2019 liée au partenariat avec les avions de ligne Airbus. En janvier, la société a déclaré qu'elle pourrait être amenée à déprécier la valeur du partenariat avec Airbus. Bombardier envisage la cession d'autres activités pour consolider sa situation financière alors qu'elle doit faire face à des coûts ferroviaires plus élevés et à 9,7 milliards de dollars d'obligations en circulation selon les données de Refinitiv.