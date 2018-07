Bombardier : fournira 36 trains Francilien supplémentaires pour l'Ile de France

Les voyageurs des lignes J, L, & P vont bénéficier de trains modernes plus confortables avec de nouvelles fonctionnalités

Des trains très performants pour l'écosystème dense et congestionné de transport urbain

Bombardier, chef de file de la technologie du rail, a reçu une commande de 36 trains Francilien de SNCF pour le compte d'Île-de-France Mobilités. Cette levée d'options représente environ 261 millions d'euros (303 millions de dollars US) dans le cadre d'un contrat signé en 2006 avec SNCF pour un maximum de 372 trains. Ces trains, financés à 100% par Île-de-France Mobilités, seront déployés sur les lignes L, J & P pour continuer la modernisation de la flotte du réseau SNCF Transilien. Bombardier soutient le renouvellement des matériels en Île-de-France en augmentant la cadence de production à partir de septembre 2019.

« Ce train spécialement conçu pour répondre aux enjeux du réseau Transilien, dense et congestionné, a fait ses preuves. Entièrement adapté à cet écosystème de transport urbain, c'est la flotte la plus performante et fiable du réseau. Le Francilien offre une bonne efficacité énergétique, des couts de maintenance optimisés et bien sûr un design et services particulièrement appréciés des voyageurs », a déclaré Laurent Bouyer, président de Bombardier Transport France.

Ces nouveaux trains comporteront plusieurs améliorations à bord pour améliorer le confort des passagers. Ils seront notamment équipés de prises USB, de nouvelles barres de maintien encore plus ergonomiques, et de grands écrans sans séparation rendant les informations voyageurs encore plus lisibles. Le Francilien, le train le plus performant du réseau SNCF Transilien, contribue à la ponctualité des lignes desservies. Dès l'étape de conception, les ingénieurs de Bombardier ont pris en compte les besoins des voyageurs et ont développé un train de banlieue moderne et spacieux. Le Francilien offre un grand espace intérieur pour 1000 voyageurs, de larges sièges, de vastes plateformes d'accès et de grandes portes afin d'accroître la rapidité des flux de voyageurs. De plus, les rames sont équipées de systèmes économes en consommation d'énergie, de technologies « intelligentes » et de systèmes de sécurité de pointe.

Cette nouvelle commande comprend la livraison de 18 rames en version courte, soit 126 voitures, pour desservir les lignes L et J depuis la gare de Paris Saint Lazare, et de 18 rames en version longue, soit 144 voitures pour la ligne P depuis la gare de Paris Est. En tout, SNCF exploitera une flotte de 313 Franciliens dans le cadre d'un contrat portant sur un maximum de 372 rames. Actuellement, 230 Franciliens circulent sur le réseau.

Premier site industriel ferroviaire français, près de 2000 personnes travaillent sur le site de Bombardier à Crespin (Nord) dont 500 ingénieurs et cadres. L'entreprise conçoit, construit et met en service une large gamme de matériels et est responsable pour la plateforme de trains à deux niveaux de Bombardier. Trois contrats emblématiques sont en cours de production : 1) l'OMNEO, en versions Premium et régionale avec le Regio 2N, est un train extra capacitaire à deux niveaux pour les Régions qui en ont commandé 382 exemplaires dans le cadre d'un contrat signé en 2010; 2) le Francilien est un train suburbain ultra-moderne. Île-de-France Mobilités en a commandé 313 exemplaires. Entré en service en décembre 2009, c'est à présent le train le plus performant du réseau SNCF Transilien qui circule sur les lignes P, L, J, K et H; 3) Le RER NG, un contrat signé en 2017 dans le cadre d'un consortium pour Ile de France Mobilités, circulera sur les RER E et D.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l'industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 39 850 personnes.

À propos de Bombardier

Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

