Bombardier : le programme CRJ filerait chez Mitsubishi

The

Air Current , qui cite plusieurs sources proches des discussions. Une annonce pourrait avoir lieu lors du Salon du Bourget qui démarre dans moins de deux semaines

, même si rien n'a encore été finalisé.

La gamme CRJ du Canadien est dédiée à l'aviation régionale. Contrairement à ATR par exemple, Bombardier a fait le choix du réacteur et non du turbopropulseur. Ils sont actuellement déclinés en CRJ550 (50 passagers, 1 000 miles de distance franchissable), CRJ700 (78 passagers, 1 400 MN), CRJ900 (90 passagers, 1 550 MN) et CRJ1000 (104 passagers, 1650 NM). L'appareil le plus populaire de la gamme, le CRJ900, a été commandé à 487 exemplaires dont 436 avaient été livrés au 31 mars dernier. Les CRJ totalisent 1950 commandes en 25 ans d'existence, mais seulement 51 restants à livrer à fin mars dernier.Après la vente du programme CSeries à Airbus , qui en a fait son A220, et du Q400 à Viking, le Canadien n'a plus vocation à rester dans l'aviation commerciale, d'autant que le carnet de commandes du CRJ se réduit comme peau de chagrin en dépit de cadences de livraison très allégées.