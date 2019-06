Bombardier : le programme Q Series cédé à Longview

03/06/2019 | 14:36

Comme annoncé précédemment, Bombardier confirme ce jour la clôture de la vente des actifs du programme d'avions Q Series à De Havilland Aircraft of Canada Limited (anciennement Longview Aircraft Company of Canada Limited), une filiale de Longview Aviation Capital Corp, pour un produit brut d'environ 300 millions de dollars.



Le produit net devrait être d'environ 250 millions de dollars après la prise en charge de certains passifs, des frais, et des ajustements de clôture, précise Bombardier.



'Longview poursuivra la production des avions Q400 aux installations de Downsview à Toronto, et la prestation des services après-vente pour les avions Q Series. Bombardier offrira des services de transition et accordera des licences de propriété intellectuelle à Longview pour assurer une transition ordonnée du programme d'avions Q Series', explique le groupe.





